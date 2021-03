La bulle à l’extérieur passe de 4 à 10 mais reste à un seul contact à l’intérieur

Dès le 8 mars : on passe de 4 à 10 personnes pour ce qui concerne les rassemblements à l’extérieur autorisés, moyennant le respect des distances sociales et le port du masque, obligatoire ; enfin, 50 personnes pourront assister aux funérailles, avec un espace de 10 mètres carrés pour chacun.

Interrogé au micro de la RTBF, Elio Di Rupo a expliqué pourquoi on ne déconfinait pas avant mai.

« Car toutes les personnes de plus de 60 ans ont auront reçu au moins une première dose de vaccins et cette partie de la population est la plus vulnérable ».