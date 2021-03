Le Comité de concertation explique ce qui est prévu dans l’enseignement secondaire et le supérieur.

Dès le 15 mars, il y aura 20 % de présentiel dans l’enseignement supérieur, et 100 % de présentiel pour « les groupes plus vulnérables », en enseignement spécial et enseignement professionnel à temps partiel.

A cette date, l’organisation d’activités scolaires extra-muros, telles que des excursions, des journées sportives, d’une journée pourront aussi être organisées.

Le présentiel à 100 % dans le primaire et secondaire est prévu après les vacances de Pâques.