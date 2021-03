Le foot féminin belge dans le Top 10 européen

Inégalités financières et médiatiques, préjugés… Le sport au féminin doit surmonter des obstacles plus abrupts mais gagne en aplomb sur le chemin d’une reconnaissance à part entière.

« La fille qui joue au foot est un garçon manqué : vous ne trouvez pas que cette image a terriblement vieilli ces derniers temps, qu’elle nous paraît totalement dépassée ? » : Katrien Jans a les pieds solidement ancrés dans le gazon, cette jeune femme volubile sait que le combat pour plus d’équité dans le sport, qui n’est qu’un des prismes au travers duquel on peut évaluer les avancées de notre société tout entière, reste rude. Mais les repères sociétaux bougent, les mentalités évoluent, le sport est aujourd’hui assimilé à l’une des plateformes les plus puissantes pour promouvoir l’émancipation des jeunes filles et des femmes dans notre société encore trop genrée.

1 Féminiser le foot, une des priorités de l’Union Belge