Le Sporting de Charleroi partage face au STVV et reste loin du top 4

Les Zèbres n’ont pas réussi à trouver la faille dans la défense trudonnaire et restent sur quatre rencontres sans succès.

La 30e journée de compétition du championnat de Belgique a débuté par un match nul entre Charleroi et Saint-Trond (0-0). Les deux équipes ont confirmé leur mauvaise passe. Charleroi, qui n’a gagné qu’un seul match en 2021, occupe la 9e position (40 points). Saint-Trond est 15e (32 points).

A Charleroi, Karim Belhocine a donné ses premières minutes de jeu à Cédric Kipré, un joueur prêté par West Bromwich Albion, à la place de Jules Van Cleemput. A Saint-Trond, Peter Maes a dû se passer de Teixeira, qui a reçu contre Eupen sa deuxième carte rouge directe de la saison, et a relégué Maximiliano Caufriez et Christian Brüls sur le banc au profit de Daiki Hashioka, Stan Van Dessel et Junior Pius.