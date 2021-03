Coronavirus - Les agences de voyage sous le choc face au maintien de l'interdiction de voyager

Anne-Sophie Snyers, secrétaire générale de l'Union professionnelle des agences de voyages (Upav), est "choquée" de la décision prise vendredi par le comité de concertation - qui réunit les gouvernements fédéral, des Communautés et des Régions - de prolonger jusqu'au 18 avril (avec réévaluation le 26 mars) l'interdiction des voyages non essentiels au départ et à destination de la Belgique. "Je n'osais même pas imaginer qu'ils repousseraient encore l'ouverture des frontières après les vacances de Pâques", tombe-t-elle des nues.

"Les réservations du premier trimestre représentent normalement 36% des ventes annuelles, nous sommes cette année à 1%", souligne Anne-Sophie Snyers. "Et on ne nous présente aucun argument probant pour justifier ce nouveau report!"

À ces ventes quasi inexistantes s'ajoute le problème des bons à valoir émis durant le premier confinement, entre le 20 mars et le 19 juin, et qui, un an plus tard, arrivent donc à échéance. Afin de protéger le secteur des vacances à forfait de la faillite, le gouvernement avait en effet mis en place un système de vouchers pour indemniser les voyageurs dont l'escapade avait été annulée en raison de la crise du coronavirus. Ces bons donnent droit à un remboursement si, arrivés à leur terme, ils n'ont pas été utilisés.