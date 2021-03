La bulle sociale élargie à dix dehors! Mais pas n’importe comment...

La bulle sociale s’élargit… à l’extérieur uniquement. Et on garde le masque pour minimiser les contaminations.

Le beau temps aura eu raison de notre retraite sociale. Le comité de concertation a surfé sur les premiers rayons de soleil printaniers pour répondre à une demande qui se faisait insistante : percer la bulle de contact restreinte jusqu’ici à une personne à l’intérieur d’un foyer – ou deux pour une personne isolée – et à quatre personnes maximum à l’extérieur. Si le nombre de personnes que peut recevoir une famille chez elle ne change pas – une seule donc –, le cercle de la bulle sociale s’élargit considérablement à l’extérieur où il sera possible dès lundi de voir jusqu’à 10 personnes en même temps, mais à distance et en portant le masque.

« Dehors, dehors, dehors ! » a martelé Alexander De Croo pour résumer ce qu’il perçoit comme une mesure de résilience pour la population qui, en récupérant un peu de bien-être physique et mental par ces contacts sociaux, serait dès lors plus prompte à respecter les autres mesures sanitaires.