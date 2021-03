Codeco: de timides perspectives pour la culture

Pour la première fois depuis longtemps, le secteur culturel a donc été évoqué ce vendredi et quelques perspectives ont été dégagées. D’une part, la possibilité d’activités culturelles pour 50 personnes maximum avec port du masque obligatoire et respect de la distanciation sociale dès le mois d’avril. En intérieur ou en extérieur ? « A priori, le Codeco a indiqué que les activités en avril sont limitées au plein air », nous dit-on au Cabinet de la Ministre de la Culture, Bénédicte Linard. En mai, par contre, on pourrait rouvrir les salles, moyennant certaines conditions qui restent à définir et « à l’exception des grands événements ». Là encore, cette notion reste à définir.