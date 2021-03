Coronavirus: on déconfine gentiment, la Vivaldi se tend méchamment

En Comité de concertation, fédéral et fédérés adoptent un calendrier de déconfinement progressif, en plein air d’abord. On s’est affronté dans la Vivaldi, notamment à propos de l’ouverture des terrasses dans l’horeca. De Croo et Vandenbroucke l’emportent, mais ça s’énerve derrière.

Analyse

Derrière le calendrier de déconfinement « enfin », et l’invitation à prendre l’air « ça fera du bien », c’est un peu moins joli-joli, on se déchire dans la Vivaldi. Le MR est bleu de rage. On résume. Avec David Clarinval au front, on veut dire au Comité de concertation, les libéraux-réformateurs voulaient rouvrir les terrasses au 1er avril, et l’horeca à l’intérieur au 1er mai. Alexander De Croo (Open VLD), Premier ministre, et Frank Vandenbroucke (SP.A), ministre de la Santé, ont fait barrage : seuls les chiffres de l’épidémie décideront, on croise les doigts, on fera tout ça le 1er mai si tout va mieux. Les deux ont résisté à une offensive XXL à vrai dire, associant libéraux, on l’a dit, socialistes, écologistes, N-VA, toute l’équipe…