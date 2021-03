Nafi Thiam et Noor Vidts: un doublé historique

La Belgique est plus que jamais le royaume des spécialistes des épreuves combinées ! Il y a trois semaines, Jente Hauttekeete pulvérisait le record du monde junior de l’heptathlon à Francfort avec 6.062 pts. Ce vendredi, le rêve noir-jaune-rouge s’est prolongé avec un incroyable doublé réussi par Nafi Thiam et Noor Vidts dans le pentathlon de l’Euro en salle de Torun, avec un beau record national de 4.904 pts pour la première et un énorme record personnel de 4.791 pts pour la seconde.

Cet exploit rare n’est pas inédit pour les Belges. Mais il ne s’était plus produit depuis… 1974, lorsque, à Göteborg, Emile Puttemans et Paul Thys avaient fini aux mêmes deux premières places sur 3.000 m. Une répétition de ce qui s’était passé un an plus tôt, en 1973, à Rotterdam, sur la même distance avec Emile Puttemans et Willy Polleunis.