Kayembe a essayé, Gholizadeh et Rezaei n’ont pas existé: les bulletins des Zèbres contre Saint-Trond

6 Descamps : durant tout le match, il a énormément guidé son expérimentale défense à trois. Il n’a pas vraiment eu à se déployer, hormis deux faibles tentatives adverses (63e et 90e).

6 Kipré : pour ses premières minutes zébrées, le défenseur français a joué le plus simplement possible. Grâce à sa présence physique et son bon placement, il a bien muselé Mboyo et ses fulgurances. À revoir !

5,5 Vranjes : comme à son habitude, le Bosnien s’est montré très solide dans les duels, ne laissant que peu d’espace d’expression à l’attaque trudonnaire. Et ce, malgré quelques légères approximations techniques…