Euromillions League: Charleroi gagne à Liège, Limburg United s’impose dans le choc face à Mons

Limburg United s’est imposé à domicile au bout du suspense face à Mons vendredi soir (70-68) en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Louvain s’est imposé à domicile face au Brussels (81-65), Malines s’est incliné face à Alost (67-86) et le Spirou de Charleroi l’a emporté sur le parquet de Liège (65-80).

Match à suspense vendredi soir entre Limburg United et Mons, deux équipes au coude à coude en championnat. La première mi-temps était à mettre au crédit des locaux (18-12 et 36-25 à la pause) notamment grâce à Silas Melson (16 points) et Daniel Waldin-Mullings (15 points).