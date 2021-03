La Wallonie et le TEC s’unissent pour lutter contre le harcèlement sexiste

95 % des Wallonnes ont déjà fait l’objet de sexisme dans l’espace public. L’Administrateur Général du TEC, Vincent Peremans, le Ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry et la Ministre wallonne de l’Égalité des chances et des Droits de femmes, Christie Morreale ont décidé de s’allier et de créer une campagne de sensibilisation contre le harcèlement sexiste dans l’espace public.