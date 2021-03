Noor Vidts médaille d’argent au pentathlon de l’Euro Indoor d’athlétisme: «Que je sois ici avec Nafi, c’est trop fou» (vidéo)

Noor Vidts a surpris vendredi soir en remportant l’argent au pentathlon lors des Championnats d’Europe en salle à Torun, en Pologne, avec un record personnel à la clé. Elle n’a été devancée que par Nafi Thiam.

« Chaque épreuve s’est très bien passée. J’ai établi trois records personnels et deux meilleures performances de la saison. Nous voulons toujours nous améliorer. Je suis convaincue que ce n’est pas le point final. Nous avons travaillé dans ce sens et nous avons tout obtenu, ce qui nous a permis de décrocher l’argent et d’améliorer le record personnel », a déclaré Vidts.

Nafi Thiam a toujours été l’une des idoles de Vidts, tout comme Jessica Ennis l’était. « C’est vraiment cool que je puisse être sur le podium avec elle. Nafi est vraiment une supermadame, un grand talent. C’est vraiment fou que je sois là. »