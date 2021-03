Roger Lespagnard: «Pour Nafi, tous les signaux sont positifs»

Roger Lespagnard n’a guère eu l’occasion de fêter le nouveau titre de Nafi Thiam, vendredi soir, à Torun. Prié de quitter la salle avant la cérémonie de remise des médailles du pentathlon, coincé dans son hôtel à l’heure où sa protégée devait satisfaire au traditionnel contrôle antidopage, il est rapidement allé dormir après avoir dîné. « J’étais assez fatigué », dit-il. « La journée avait été longue, de 6 h à 22 h. Et puis, il faut subir tous ces contrôles covid… Et toute la communication, ici se passe en anglais et vous connaissez mes dons de polyglotte ! Heureusement, pendant la compétition, comme il n’y avait personne dans la salle, j’ai bien pu circuler pour suivre Nafi lors de chacune de ses épreuves. Et j’ai été très heureux de ce que j’ai vu. »

En quoi Nafi vous a-t-elle le plus surpris ?