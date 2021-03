Journée internationale des droits des femmes - Le nombre de femmes cheffes d'entreprise en hausse depuis 5 ans

"Si l'entrepreneuriat a longtemps été la panacée des hommes, depuis quelques années, de plus en plus de femmes se lancent dans l'aventure entrepreneuriale. Il y a près de 148.000 femmes indépendantes (tous régimes confondus) en Wallonie et à Bruxelles. Ce n'est pas rien. Mais les hommes sont presque deux fois plus nombreux", avance le réseau Diane après avoir mené une enquête pour sonder la réalité de ces femmes. Quatre mille d'entre elles y ont répondu.

Il apparait d'abord que les motivations à devenir femmes entrepreneures sont nombreuses. "Après le besoin de se réaliser pleinement au niveau professionnel, c'est le désir d'autonomie et de flexibilité (pour un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle) ou encore l'insatisfaction dans un emploi de salarié qui arrivent en tête des motivations."