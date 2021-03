Zinédine Zidane encense Thibaut Courtois: «L’un des meilleurs gardiens de la planète»

Alors qu’Eden Hazard vit une année plus que chaotique, Thibaut Courtois, de son côté, enchaîne les performances de haut vol avec le Real. Décisif semaine après semaine, le portier belge est l’un des éléments clés du club espagnol cette saison.

En conférence de presse, son coach, Zinédine Zidane, a salué la bonne forme actuelle du Diable rouge. « Il y a beaucoup de très bons gardiens de but, mais nous avons Courtois et il est l’un des meilleurs. Il a beaucoup progressé avec nous et est devenu un joueur important. Il l’a montré récemment, nous sommes heureux de l’avoir. »

Thibaut Courtois et le Real, deuxième avec 53 points, défient l’Atlético Madrid, leader du classement, ce dimanche à 16h15. Un choc au sommet décisif dans la course au titre.