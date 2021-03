Grosse surprise en Coupe de France: le Red Star, qui évolue en 3e division, élimine le RC Lens

Le Red Star, sixième de National 1, a créé une énorme surprise en renversant (3-2) le RC Lens, 5e de L1, samedi en 16e de finale de la Coupe de France.

Les Franciliens, qui avaient ouvert le score par Pape Meissa Ba (21e), ont ensuite concédé deux buts de Facundo Medina (29e) et Cheick Doucouré (49e) mais ont finalement réussi à faire craquer les Lensois en fin de match grâce à Diego Michel (83e) et Alan Dzabana (90e).

Les Sang et Or, qui avaient fait le plus dur en reprenant l’avantage en début de seconde période, se sont ensuite endormis et ont été punis par des Audoniens admirables qui n’ont jamais rien lâché.

Cent ans après la première de ses cinq victoires en Coupe de France (1921, 1922, 1923, 1928, 1942), le Red Star a écrit une nouvelle page de sa belle histoire avec la ‘Vieille Dame’.