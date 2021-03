Ces Zèbres-là sont inoffensifs

Alors qu’une visite au Mambourg était, ces dernières saisons l’un des déplacements les plus compliqués pour n’importe quelle équipe de Pro League, les Zèbres semblent vivre plus difficilement que d’autres l’absence de public dans leur antre. Ce vendredi, contre Saint-Trond, les hommes de Karim Belhocine ont en effet rappelé que leur statut de pire attaque à domicile (à égalité avec Mouscron) n’était en rien due au hasard tant approcher la cage adverse n’a rien d’une tâche aisée, et ce malgré le changement de système opéré par le coach franco-algérien. Ce vendredi, les Zèbres n’ont ainsi cadré que quatre envois en 90 minutes…

« Les systèmes se sont neutralisés », justifiait le T1 du matricule 22 à l’issue de la partie. « On aurait voulu créer plus et on a essayé de pousser, notamment à la fin en mettant nos armes offensives, mais ça n’a pas suffi… »