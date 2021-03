RSC Anderlecht: Vincent Kompany, cet équilibriste!

Vincent Kompany l’a souvent répété lorsque son infirmerie affichait un taux de fréquentation anormalement élevé : « Quand je récupérerai mes blessés, ne vous inquiétez pas pour moi, je saurai faire les choix qui s’imposent en âme et conscience. Un entraîneur souhaite toujours avoir des problèmes de luxe. » Les voici !

Hormis Van Crombrugge, sur le flanc pour quelques semaines encore, « Vince The Prince » pourra compter sur le reste de ses forces vives pour affronter Malines, dimanche, avec toutefois encore un point d’interrogation quant à la participation de Hannes Delcroix, sorti blessé à Sclessin dimanche passé. Du coup, il devra effectuer des choix forts mais se dit heureux de pouvoir endosser ce rôle d’« équilibriste », comme il l’a lui-même défini à l’avant-veille du match. L’idée, c’est de tenter de trouver l’équipe la plus à même de lui permettre de continuer à aller de l’avant. Après s’être imposé lors d’un match de prestige au Standard, dimanche dernier, puis avoir atteint le dernier carré de la Coupe en écartant difficilement le Cercle, mercredi, le Sporting va au-devant d’une nouvelle mission périlleuse, ce dimanche, contre le FC Malines d’un certain Steven Defour.