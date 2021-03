Elise Vanderelst en or sur 1.500m à l’Euro d’athlétisme en salle: «Je peux à peine le croire»

Elise Vanderelst était aux anges après sa « course de rêve » en finale du 1.500m des Championnats d’Europe d’athlétisme en salle samedi à Torun en Pologne qu’elle a remportée en 4 : 18.44. Elle offre à la Belgique sa troisième médaille dans cet Euro après le doublé historique au pentathlon avec Nafi Thiam en or et Noor Vidts en argent.

« Je peux à peine le croire. Je ne m’y attendais pas du tout parce que hier en série ce fut compliqué et j’ai dû dépenser pas mal d’énergie. Avec mon coach, on s’était mis d’accord sur un plan tactique et on avait décidé que je reste à la corde. Quand j’ai vu qu’il y avait un trou, je m’y suis glissé », a raconté la Montoise, 23 ans, en zone mixte après son titre européen.