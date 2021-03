Sport amateur: des assouplissements possibles dès avril en extérieur

Quelle que soit la discipline dans le monde amateur, l’exercice 2020-2021 a souvent rimé avec saison blanche pour les adultes même cette décision est venue des fédérations et pas des autorités politiques. Dans certains cas particuliers, des mini-compétitions sont encore possibles. « En handball, un protocole sanitaire a effectivement été validé pour le championnat hommes de D1 remanié (NDLR : un mini tour final à 6 équipes programmé à huis clos à partir du 17 avril et la finale de Coupe… de la saison précédente), Visé est concerné côté francophone », nous précise Samy Sidis, porte-parole de Valérie Glatigny. D’autres sports sont susceptibles de recourir au même procédé. « Des protocoles ont été validés, par exemple pour le basket et le volley. »