Auteur d’un triplé, Lewandowski offre la victoire au Bayern face à Dortmund (vidéos)

Un triplé de Lewandowski contre un doublé de Haaland, et une victoire 4-2 pour le Bayern contre Dortmund. Le «Klassiker» allemand a tenu samedi toutes ses promesses, mais la logique a été respectée lors de cette 24e journée.

Le Bayern Munich a battu Dortmund 4-2 samedi dans le cadre de la 24e journée du championnat d’Allemagne. Cela permet aux champions en titre (55 points) de conserver deux points d’avance sur Leipzig. Dortmund, qui a mené 0-2 grâce à un doublé d’Erving Haaland, occupe la 6e position (39 points). Chez les ’Borussen’, Tomas Meunier, qui a été averti (29e), a joué tout le match tandis que Thorgan Hazard a été remplacé (60e).

Dortmund a démarré la première période furieusement et a mené 0-2 après neuf minutes grâce à un doublé de Haaland. Le Norvégien a décoché deux tirs du gauche, le premier légèrement dévié par Jerome Boateng sur passe de Mahmoud Dahoud (2e, 0-1) et le second sur un assist de Hazard (9e, 0-2).