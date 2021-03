Elise Vanderelst, le demi-fond en or

Elle n’osait pas trop y croire malgré son chrono de référence de 4.05.71, le meilleur de toutes les engagées du 1.500 m de cet Euro en salle de Torun. « Je sais que je suis prête, mes dernières séances se sont bien passées, mais je ne pense pas que je puisse prendre la course en main », avait-elle timidement avoué à la veille de la compétition. Et cette impression de n’y croire qu’à moitié s’était confirmée lors des séries, où, après avoir très mal couru tactiquement, en empruntant pendant presque toute la course les couloirs 2 et 3, elle n’avait dû son salut qu’à un repêchage.

« Arriver en finale dans ces conditions était déjà bien. Théoriquement, c’est vrai, j’avais un bon chrono, mais on sait qu’en championnat, ce sont des courses tactiques. La série m’avait coûté beaucoup d’énergie et même avant la finale, j’avais encore les jambes lourdes à l’échauffement… Si bien que mon objectif, au départ, était de ne pas finir dernière ! »