Brexit: Nigel Farage annonce son retrait de la politique

Nigel Farage, figure de proue du mouvement Brexit, a annoncé son retrait de la politique dans une vidéo publiée samedi sur Twitter. «J’ai réalisé ce que j’avais prévu de faire (...) Le travail de ma vie a été de nous faire sortir de l’Union européenne», a-t-il déclaré. «Nous avons le Brexit. Ce n’est pas parfait, mais maintenant avec le vaccin, nous en voyons les avantages», en référence à la position de leader de la Grande-Bretagne dans la vaccination contre le coronavirus.

«Je ne prends pas ma retraite. Oui, je me retire de la politique partisane, je pense que j’ai apporté ma contribution. Mais il y a beaucoup d’autres choses dans lesquelles je veux m’impliquer, en particulier l’influence croissante du Parti communiste chinois». M. Farage veut également s’impliquer dans les questions environnementales telles que la propreté des océans et la plantation d’arbres et déclare qu’il restera actif «dans les médias et sur les médias sociaux».