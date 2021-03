Les Tornados défendent leur titre: où et quand suivre le dernier jour de l’Euro d’athlétisme en salle?

L’Euro d’athlétisme en salle de Torun se termine ce dimanche. Avec notamment le relais 4x400m et les Belgian Tornados au menu, la délégation belge peut ajouter de nouvelles médailles à une collection déjà bien remplie, après l’or et l’argent de Nafi Thiam et Noor Vidts au pentathlon vendredi et le titre sur 1.500m conquis par Elise Vanderelst samedi. Isaac Kimeli, sur 3.000m avec aussi Robin Hendrix au départ, aura également une carte à jouer, tandis que Thomas Carmoy disputera la finale de la hauteur.

La Belgique, seule nation avec deux titres au compteur, occupe actuellement la première place au classement des médailles avant cette dernière journée.

Les exploits de nos compatriotes sont évidemment à suivre sur notre site internet tout au long de l’événement, mais également en télévision. Il faudra regarder du côté de la RTBF et de la chaîne Tipik, en plus des directs vidéo qui seront proposés sur Auvio.