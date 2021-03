Google veut en finir avec les cookies, pas avec le traçage

Au premier abord, on pourrait presque se dire qu’il s’agit d’une manœuvre de chevalier blanc. Alors que le monde est de plus en plus attentif à la protection de la vie privée, Goolge vient porter un dernier coup d’estoc aux fameux « cookies » accusés de tous les maux ou presque lorsque l’on se penche sur la protection des données.

Dans un billet sur son blog « pub et commerce » mercredi, le géant de l’informatique a en effet annoncé qu’il entrait officiellement en guerre contre les cookies tiers. Son navigateur, Chrome, empêchera le fonctionnement de ces cookies durant les mois à venir. Pour remplacer cette technologie, Google a annoncé vouloir recourir aux FloC, Federated Learning of Cohorts, des groupes d’internautes anonymisés aux goûts similaires. Ils seront ensuite proposés comme groupes cibles aux publicitaires.