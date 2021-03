La culture hip-hop déclinée au féminin

Nephtys est l’une des autrices dont on retrouvera les textes dans le recueil distribué notamment dans les prisons et maisons d’accueil pour femmes. - Intersection.

Puisqu’on ne change pas les bonnes habitudes, cette cinquième édition débutera – ce lundi – par le concert d’ouverture sur la scène de l’Orangerie au Botanique. Public non admis évidemment : l’événement est à suivre en streaming et l’accès gratuit (mais les dons sont acceptés). L’affiche de cette année a en outre ceci de particulier qu’elle est cent pour cent belge, réunissant Lyna, Mahina, la Bruxelloise Nephtys (qui reviendra au Bota le 12 novembre), Melissa Farah, Lady N, la danseuse et chorégraphe Angelina Bruno, et Rokia Bamba aux platines.