Arnaud Bodart remonté après la défaite du Standard à Mouscron: «Chacun devrait franchir un pas sur le plan mental…»

Entre la rencontre de Coupe de jeudi et le match de championnat de ce dimanche, le Standard a affiché deux visages diamétralement opposés. Sur la pelouse de Mouscron, les hommes de Mbaye Leye n’ont pas réussi à montrer autant d’envie et, surtout, d’efficacité. « Ce qu’il s’est passé aujourd’hui, c’est très difficile à expliquer », racontait Arnaud Bodart juste après le coup de sifflet final. « La manière avec laquelle on a abordé le match contre Bruges, avec de la combativité et de la rage de vaincre, on n’a pas su répéter ça. J’ai un peu de mal à l’expliquer. Je pense que ça dépend de chacun. Si chacun savait franchir un cap sur le plan mental, on ne serait pas dans cette courbe qui monte et qui descend, on serait bien plus réguliers. »