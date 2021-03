Vaccination: les grands-parents aspirent à retrouver leurs petits-enfants

La vaccination des 65 ans et plus débute ce lundi en Wallonie. L’espoir des retrouvailles est grand, mais les attentes ne devront pas être démesurées car la « bulle de un » reste d’application en intérieur.

Anny et Jean-Marie Van den Brande sont impatients de revoir leurs cinq petits-enfants et de les emmener en vacances en Espagne. - Mathieu Golinvaux.

Bien sûr qu’on va se faire vacciner ! On attend avec impatience de pouvoir revenir à une vie normale, avec nos enfants et nos petits-enfants. On espère même qu’ils pourront être avec nous en Espagne en juillet. »

Jean-Marie et Anny Van den Brande n’ont pas encore reçu leur convocation, mais leurs yeux s’illuminent à l’idée d’y répondre. Il est vrai que la vaccination des personnes de 65 ans et plus débute ce lundi en Wallonie. Devant eux, une photo avec leurs cinq petits-enfants qui font leur fierté. Du côté du fils Didier, qui a repris la boulangerie familiale, il y a Bastien, 20 ans, qui travaille avec son père, et Maxime, 15 ans, en formation pour renforcer un jour l’équipe. Et du côté de leur fille Tania, Mathilde, 22 ans, en master en sciences politiques, Clémence, 21 ans, à l’école de sous-officier à l’armée, et Marius, 15 ans, encore aux cours.