Carte blanche: journée internationale du 8 mars, les droits des femmes sont-ils en crise?

Violences conjugales, métiers de première ligne et fracture numérique, à chaque fois, les femmes sont dans la ligne de mire, comme le révèle la crise du covid en aggravant la situation. L’auteur demande que gouvernement et parlement mettent la protection des droits des femmes au rang de leurs priorités.

Après une année de crise liée à la pandémie de covid-19, la journée internationale de ce 8 mars est l’occasion de se questionner sur la situation des droits des femmes.

Les mesures décidées par le gouvernement fédéral depuis mars 2020 ont eu un impact négatif sur les droits des femmes à de nombreux égards. Ces mesures ont été révélatrices d’inégalités qui existaient d’ores et déjà de longue date entre les femmes et les hommes, et la crise sanitaire n’a fait que les accentuer.