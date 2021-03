Liverpool concède une 6e défaite en 7 matches de Premier League face à Fulham (vidéo)

Apathique pendant 45 minutes, brouillon par la suite, Liverpool a subi une sixième défaite de rang à Anfield en championnat, du jamais vu, face au relégable Fulham (1-0), dimanche lors de la 27e journée de Premier League.

La course à l’Europe se complique sérieusement pour les Reds, 7e avec 43 points. Ils ont désormais deux longueurs de retard sur West Ham (6e) et trois sur Everton (5e), qui comptent deux matches en moins tous les deux, alors que Chelsea, 4e avec quatre unités d’avance, a un match en moins.

Fulham se relance, en revanche, pour la course au maintien. Les Londoniens sont 18e et premiers relégables, mais ils ont le même nombre de points que Brighton, qui les précède, et un point de moins que Newcastle.