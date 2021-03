Alexis Saelemaekers à l’assist dans la victoire de l’AC Milan à l’Hellas Vérone (vidéo)

L’AC Milan s’est imposé 0-2 à Vérone dimanche lors de la 26e journée du championnat d’Italie. Alexis Saelemaekers a joué toute la rencontre et a effectué la passe décisive sur le second but. Au classement, les ’Milanisti’, deuxièmes (56 points), reviennent à trois point de l’Inter Milan, qui reçoit l’Atalanta lundi. Vérone (38 points) est 8e.

Stefano Pioli a aligné Samu Casillejo et Saelemaekers sur les ailes. En première période, Vérone a eu la possession du ballon (52 %) mais n’a cadré aucun tir. Par contre, Rade Krunic a donné l’avance aux Milanais sur coup franc (27e, 0-1). Après le but de Diogo Dalot sur une action de Saelemaekers(50e, 0-2), l’AC Milan a géré son avance mais a quand même concédé quelques occasions de but mais Federico Ceccherini a dévissé son coup de tête (77e) et une reprise de la tête de Davide Faraoni a été sauvée sur la ligne par Krunic (88e).