Un « ami de Wetshi » et un familier de la Belgique à la tête de la com’ au Congo

Né à Kinshasa en 1970, ce ressortissant du Kasaï oriental mène ses études supérieures à Bruxelles et sort de l’ULB avec une licence en philosophie et communication. C’est à Radio Tele Matonge, anciennement « les amis de Wetshi » qu’il fait ses premiers pas, secondant le déjà légendaire Wetshi, pionnier de la presse eurafricaine à Bruxelles, qui fut le premier à donner la parole aux communautés congolaises et africaines dans la capitale.

Erik Nyindu passe ensuite à Télé Bruxelles puis à TV5 avant d’être repéré par Vox Africa, une chaîne de télévision orientée vers l’Afrique et qui diffuse depuis Londres.

Revenu à Bruxelles, il fonde sa propre société de production Voix media. De 2017 à 2019, il dirige la rédaction de MEDI I TV Afrique, une chaîne internationale produite par le Maroc.