Rectrices, CEO, chanteuse, astrophysicienne, journalistes : 8 femmes belges expliquent face caméra ce qui a déclenché leur carrière. Et donnent quelques conseils à la génération suivante.

Au journal Le Soir, on n’attend pas le 8 mars pour parler des droits des femmes : c’est un sujet sur lequel on travaille toute l’année. Mais cette Journée internationale des droits des femmes est un jalon important, notamment pour toutes les organisations engagées dans la défense de ces droits, et nous avons tenu à la marquer par diverses publications, mais aussi en mettant en ligne les vidéos enregistrées par 8 femmes.