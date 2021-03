Toma Nikiforov et Sami Chouchi, un double exploit à Tachkent

Chouchi (en blanc) a battu Casse au golden score et décroché son meilleur résultat dans un Grand Chelem. @AFP

Deux semaines après avoir manqué le bon wagon à Tel-Aviv, où il avait été sorti en huitièmes de finale, Toma Nikiforov a retrouvé des couleurs, ce dimanche, au Grand Chelem de Tachkent. Dans la capitale de l’Ouzbékistan, le Schaerbeekois a décroché la première victoire de sa carrière dans un tournoi de cette catégorie et a retrouvé le chemin de la plus haute marche du podium pour la première fois depuis l’Euro de Tel-Aviv, en avril 2018. Une victoire qui va lui rapporter 1.000 pts au ranking olympique et lui permettre de réintégrer le groupe des « qualifiables » pour Tokyo d’où il avait disparu en n’étant que 40e avant ce week-end.