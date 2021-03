Euromillions League: Ostende remporte le Clasico face au Spirou, victoires pour Mons et Anvers

Ostende s’est imposé dimanche après-midi à domicile (88-60) face au Spirou de Charleroi en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans les autres matchs, Mons a pris sa revanche à Limburg United (63-72) et Anvers l’a emporté à Alost sur un score NBA (95-111).

Le Clasico du basket belge entre Ostende et le Spirou de Charleroi a tourné à l’avantage du nonuple champion de Belgique. Dès le début de la rencontre, les Côtiers faisaient parler leur collectif et profitaient des nombreuses pertes de balle des visiteurs (24 au total) pour prendre les commandes (18-5 et 25-13).