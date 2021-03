Plus de 400 femmes belges vont chaque année aux Pays-Bas pour se faire avorter

Les femmes belges continuent à disposer de leurs corps. C’est ce qui ressort du rapport de la Commission nationale d’évaluation de la loi du 15 octobre 2018 relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), qui sera dévoilé ce mardi en commission de la Santé du Parlement fédéral. Si le taux d’avortement reste stable, on ne peut que s’étonner du fait que plus de 400 femmes choisissent encore et toujours de se rendre tous les ans aux Pays-Bas pour interrompre une grossesse au-delà des douze semaines légales. En ce 8 mars, jour où l’on fête dans le monde les droits des femmes, la députée PTB Sofie Merckx annonce qu’elle profitera de l’étude de ce rapport pour interpeller les partis qui soutenaient il y a encore six mois des avancées dans le domaine de l’IVG.