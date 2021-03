Euro d’athlétisme en salle: magnifique résultat pour Isaac Kimeli, médaillé d’argent du 3.000 m (vidéo)

Isaac Kimeli, dans un temps de 7 : 49.41, a décroché la médaille d’argent du 3.000 mètres aux Championnats d’Europe d’athlétisme en salle de Torun, dimanche. Le Belge a terminé derrière le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (7 : 48.20). Robin Hendrix a pris la 12e place. C’est la 5e médaille belge lors de ce rendez-vous polonais.

Qualifié avec le 8e chrono des finalistes, Kimeli a réalisé un très beau dernier tour afin de déborder l’Espagnol Mohammed Katir, finalement 4e. Un autre Espagnol, Adel Mechaal, a complété le podium du jour en 7 : 49.47.

Auteur de son record personnel en séries (7 : 46.76), Robin Hendrix a connu une fin de course plus compliquée, terminant à la 12e et dernière place en 7 : 59.86.