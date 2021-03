Djokovic le tient son premier record sur Federer

Roger Federer qui livre une des grosses interviews de l’année (ci-dessus), la veille où il cède à Djokovic l’un de ses plus précieux records, c’est presque bien joué médiatiquement…

Et quand on connaît l’esprit de chasseur de records et de gloire du Serbe (il ne cache pas qu’il veut être reconnu, à terme, comme le plus grand joueur de l’histoire du tennis), ça doit le faire fulminer quelque part.

Novak Djokovic s’attribue, en effet, ce lundi, un des records tennistiques les plus significatifs de l’histoire, juste derrière sans doute, le nombre de sacres en Grand Chelem : celui du nombre de semaines (cumulées) passées sur le trône mondial. Cela fait désormais 311 semaines totalisées par le joueur de Belgrade au sommet du tennis mondial, et on continuera de compter au moins jusqu’au 26 avril (317 semaines), alors que le boulier de Federer est bloqué à 310 depuis juin 2018.