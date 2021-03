Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce week-end dans plusieurs villes d’Europe contre les restrictions covid-19. Face à la fatigue de la population et les chiffres des infections, pas facile de savoir quelle voie suivre.

Le gouvernement autrichien est sous forte pression face à l’opposition politique qui était à l’origine de l’appel à la manifestation de samedi et utilise la crise à son avantage. - AFP.

Vienne, en Autriche, Stockholm, en Suède, Munich, en Allemagne, et Cork, en Irlande, ont été le théâtre, ce week-end, de manifestations contre les mesures covid-19. La République Tchèque, où la stratégie du gouvernement est également source de tensions et qui affiche le taux de nouvelles infections le plus élevé de l’UE, a quant à elle été contrainte d’appeler à l’aide ses pays voisins pour l’accueil de ses patients.