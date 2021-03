Le ministre-président wallon se penche sur l’avenir de Bruxelles, de la Wallonie et de l’Etat fédéral. Elio Di Rupo ne veut pas sortir de son rôle. Mais il pense que tout conduit vers la disparition de la Fédération et vers des solidarités fortes entre Régions.

Entretien

Quel avenir pour la Région de Bruxelles-Capitale dans l’Etat fédéral ? Et si on posait la question à un Wallon ? Et même au premier d’entre eux, le ministre-président Elio Di Rupo (PS), tout occupé à finaliser le plan « Get Up Wallonia » qui doit conduire la Wallonie sur la voie du redressement en prévision de l’après-covid.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur Bruxelles, qui reste en permanence au centre des discussions sur l’avenir de la Belgique, même en période de covid ?