Bayat sans l’ombre d’un doute par rapport à Belhocine

Ce devait être un pas de plus dans le processus d’installation du Sporting dans le cercle des clubs qui performent. Et donc qui comptent. Avec peut-être même, en prime, un galop d’essai en poules d’Europa League. Une première à laquelle tout un club s’était mis à rêver, et pas qu’en noir et blanc ! Plus encore que ce premier trophée – une Coupe de Belgique, en l’occurrence, qui paraissait constituer un objectif plus raisonnable – derrière lequel Mehdi Bayat himself s’est presque résigné à courir en attendant d’être, un jour, au bon endroit au bon moment.