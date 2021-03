Philippe Gilbert: «Je suis très satisfait de ma condition»

Dans l’optique d’être prêt à Milan-Sanremo et surtout pour les classiques pavées, Philippe Gilbert est à l’heure. Et ravi de son niveau qui sera essentiel pour affronter ses jeunes collègues aux dents longues…

Parmi la galaxie des stars présentes au départ de Paris-Nice, Philippe Gilbert a pu mesurer sa popularité sur le podium de la présentation des équipes qu’un soleil flamboyant inondait, dimanche, en plein centre de Saint-Cyr-L’Ecole. Il est vrai que la lecture de son palmarès, masque à l’appui, provoqua l’essoufflement prématuré du speaker de service. A la tête d’une sélection Lotto-Soudal sans sprinter spécifique ni de coureur susceptible de s’intéresser au classement général, l’Ardennais participe à sa 13e « Course au Soleil », partageant avec Degenkolb et De Gendt les possibilités de succès partiels. A l’attaque dès le premier jour en compagnie de son équipier Oldani, Gilbert est évidemment présent aussi pour mesurer plus concrètement encore son état de forme à l’approche de Milan-Sanremo.