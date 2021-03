Wout van Aert: un pic de forme programmé sur les pavés

Vainqueur sortant, Wout van Aert a cette fois dû se contenter de la quatrième place à Sienne. Au niveau purement comptable, c’est certes son « pire » résultat en quatre participations sur la classique blanche mais ce résultat tient finalement d’une certaine logique. D’abord, le Belge n’a pas encore atteint son poids de forme, son entourage expliquant qu’il a encore deux kilos à perdre avant les monuments pavés, l’épicentre de sa première partie de saison. Ensuite, et c’est forcément lié à la première observation, les Strade constituaient son premier dossard sur la route cette saison. Tout juste revenu d’un stage de vingt-et-un jours sur les pentes du volcan Teide dans l’archipel des Canaries, le lauréat de la Primavera a calibré un pic de forme un rien plus tardif. « Wout n’atteindra son meilleur niveau que lors des classiques flamandes », assurait, avant la course transalpine, son entraîneur Marc Lamberts.