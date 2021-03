La mue des maillots jaunes

« Bernal l’invité surprise ? Oh il était quand même plus ou moins attendu », souriait Julian Alaphilippe juste après le podium où le Colombien, vainqueur du Tour de France 2019, est grimpé sur le troisième plot. C’est l’un des autres enseignements à retenir de l’épreuve transalpine. Les coureurs de grands Tours ne se contentent plus des seules épreuves de trois semaines. Une assertion déjà posée au soir de la Doyenne 2020 et la victoire de Roglic à la lutte avec Pogacar, même si la saison était tronquée. Cette fois, il n’en est rien et force est de constater qu’en Italie, Bernal et Pogacar se sont intercalés parmi les cadors de l’exercice. « C’est une surprise pour moi qui ne suis pas spécialiste des courses d’un jour », assure l’escaladeur sud-américain, tout de même déjà troisième du Tour de Lombardie, en 2019.