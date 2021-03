Coronavirus: les autotests, des sésames qu’il reste à encadrer

Une embellie est attendue en mai avec le déploiement d’autotests, couplé à une vaccination nettement plus avancée, qui permettrait à la culture et à l’horeca de rouvrir. Mais il reste beaucoup à faire.

En mai, ferons-nous comme il nous plaît ou à peu près ? Le Premier ministre Alexander De Croo a laissé entendre un réel message d’espoir à l’issue du Comité de concertation de ce vendredi : « Nous aurons vacciné suffisamment de personnes au mois de mai et grâce à l’utilisation massive de tests rapides et d’autotests, nous estimons qu’il sera possible d’avoir plus de contacts sociaux et de donner des perspectives à l’horeca, à l’extérieur comme à l’intérieur », a-t-il expliqué.

Ces tests qui détectent les antigènes du virus (ses protéines spécifiques) en quinze à trente minutes se dessinent donc comme un sésame pour rouvrir toute une série de secteurs à l’arrêt, comme l’horeca ou la culture. En donnant une réponse rapide décisive aux personnes infectées, ils pourraient empêcher un foyer épidémique éventuel de se déclarer dans un lieu fortement fréquenté.