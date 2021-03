Les Gantois prennent à nouveau l’eau

Après voir subi leur première défaite de la saison, dimanche dernier, au Racing, les Flandriens voulaient corriger le tir lors de la visite du Léopold pour conserver leur 1e place en tête de la poule A. Mais, malgré une excellente entame de match et 2 buts inscrits en moins de 12 minutes via Leandro Tolini (sur stroke) et Charles Masson, les hommes de Pascal Kina ne sont pas parvenus à enfoncer le clou et à prendre le large au marquoir malgré de nombreuses possibilités. Et au contraire, ce sont les Bruxellois qui n’ont jamais rien lâché, qui sont restés au contact et qui sont parvenus à revenir dans la partie grâce à Tom Boon, sur p.c. (33e) puis à Arthur Verdussen (56e). C’était ensuite Tom Degroote qui profitait d’un exploit individuel de Tom Boon pour offrir les 3 points aux visiteurs.