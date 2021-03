Ostende affirme sa supériorité

Avec 24 pertes de balle et 29 fautes, Charleroi a compilé toutes les erreurs face à des Ostendais loin d’être impressionnants sans Nakic et Welsh. Car sans la fin de match tout en maîtrise de Troisfontaines et Djordjevic, les Côtiers auraient pu se faire très peur face à un adversaire n’ayant pas joué à son niveau.

Avec un budget nettement inférieur à la moyenne des équipes du championnat, Charleroi dispose des qualités qu’on pouvait attendre de son effectif : la fougue de la jeunesse et énormément d’agressivité défensive pour compenser une profondeur d’effectif et des options offensives moindres. Avec 4 succès à l’heure actuelle, les Spirou affichent le bilan qu’on attendait d’eux et n’ont pas encore réussi à créer la surprise.

« Les équipes trop physiques en termes de muscle et de poids sont notre point faible car notre engagement peut s’avérer insuffisant », remarque Sam Rotsaert. La mobilité a un prix : celui de ne pas pouvoir lutter face aux formats plus robustes que possèdent Anvers et Ostende par exemple.