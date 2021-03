Vincent Kompany après le partage d’Anderlecht contre Malines (1-1): «On méritait de gagner le match»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après le match nul d’Anderlecht contre Malines, Vincent Kompany estime que son équipe méritait mieux. « Il y a tellement de matches qui se gagnent assez confortablement lorsque ça se déroule comme aujourd’hui. Le penalty de Malines sort de nulle part, sur une situation pas nécessaire, mais on leur donne ce penalty. Derrière, on s’est créé suffisamment d’occasions franches pour gagner. On méritait de gagner le match. C’est une déception », a expliqué le coach d’Anderlecht.