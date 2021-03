Matt Miazga après le match nul d’Anderlecht contre Malines: «On a laissé filer les trois points»

Au micro d’Eleven Sports après le partage d’Anderlecht face à Malines, Matt Miazga n’a pas masqué sa déception. « On est énervé de ne pas avoir gagné ce soir. On avait tout en main pour l’emporter, mais on a un peu laissé filer les trois points. Pour être honnête, je pense qu’on a eu les meilleures occasions aujourd’hui. Mais ce n’était pas notre jour », a déclaré le défenseur américain, avant d’évoquer le manque d’efficacité offensive de son équipe. « On a toujours des problèmes dans la dernière passe et dans le dernier tir, mais on travaille dur pour régler ça ».